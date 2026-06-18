Caos en Constitución por una falla técnica: hay demoras y cancelaciones en la Línea Roca

Una falla en el sistema de alimentación eléctrica afecta a miles de pasajeros en la estación Constitución. Los ramales La Plata, Bosques, Alejandro Korn y Ezeiza presentan servicios limitados, demoras y cancelaciones.

Una falla en el sistema de alimentación eléctrica afecta a miles de pasajeros en la estación Constitución. Los ramales La Plata, Bosques, Alejandro Korn y Ezeiza presentan servicios limitados, demoras y cancelaciones.

Una importante falla técnica en la Línea Roca generó caos este jueves en la terminal de Plaza Constitución, donde miles de pasajeros se vieron afectados por demoras, cancelaciones y servicios limitados. El inconveniente se originó en el sistema de catenaria, la red de alimentación eléctrica que permite el funcionamiento de las formaciones ferroviarias.

Según informó Trenes Argentinos, los ramales Constitución-La Plata y Constitución-Bosques circulan de manera limitada debido a la avería técnica registrada en la cabecera ferroviaria. Como consecuencia, numerosas formaciones no pueden completar sus recorridos habituales y los usuarios se acumulan en los andenes a la espera de información sobre la normalización del servicio.

Además, los servicios hacia Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley registran importantes demoras por las mismas causas. La situación provocó largas filas, trenes con frecuencias irregulares y complicaciones para quienes intentan trasladarse desde y hacia el sur del conurbano bonaerense.

Por el momento, la empresa ferroviaria trabaja para resolver la falla eléctrica, aunque no informó un horario estimado para la restitución total del servicio. Se recomienda a los pasajeros consultar los canales oficiales antes de viajar y prever demoras durante las próximas horas.