Demoras en el Tren Roca por incendio en Constitución: servicios afectados y normalización tras una hora

Tras aproximadamente una hora de complicaciones, los servicios del Tren Roca comenzaron a normalizarse y retomaron su frecuencia habitual.

Tras aproximadamente una hora de complicaciones, los servicios del Tren Roca comenzaron a normalizarse y retomaron su frecuencia habitual.

Un principio de incendio en la estación cabecera generó demoras en todos los ramales del Tren Roca durante el mediodía de este martes. La situación afectó a miles de usuarios que utilizan a diario el servicio ferroviario en el sur del conurbano bonaerense.

Según informaron desde Trenes Argentinos, el foco ígneo se registró en el subsuelo de la estación Plaza Constitución, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la normal circulación. “Línea Roca ramales Korn, Ezeiza, La Plata, Bosques vía Temperley y Bosques vía Quilmes presentaron demoras”, indicaron voceros oficiales, aunque sin precisar el origen del incidente.

Tras aproximadamente una hora de complicaciones, los servicios del Tren Roca comenzaron a normalizarse y retomaron su frecuencia habitual. Sin embargo, el episodio generó malestar entre los pasajeros, que volvieron a sufrir inconvenientes en uno de los principales medios de transporte del Área Metropolitana.

Las demoras de este martes se sumaron a una jornada previa marcada por la tensión, luego de que un hombre armado tomara como rehén a una pasajera en la estación Temperley. El hecho ocurrió el lunes por la tarde en una formación detenida en el andén 2, en un episodio que incrementó la preocupación por la seguridad en el Tren Roca.