Nuevo aumento para los colectivos de jurisdicción nacional

Muchos de los colectivos que circulan por la zona sur del Conurbano son líneas de jurisdicción nacional y aumentan hoy: el boleto mínimo llega a los $728,28.

Muchos de los colectivos que circulan por la zona sur del Conurbano son líneas de jurisdicción nacional y aumentan hoy: el boleto mínimo llega a los $728,28.

El boleto de los colectivos de jurisdicción nacional (hasta el 200) aumentaron un 2% a partir de este 15 de junio y el mínimo llega a $728,28. También rige desde hoy el alza en los trenes, mientras que los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires aumentaron a comienzo de mes.

El boleto mínimo de colectivos para recorridos de hasta tres kilómetros en las líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires pasa de $714 a $728,28 (SUBE registrada). El tramo de 3 a 6 kilómetros sale $823,21; de 6 a 12, $912,05; de 12 a 27, $1.003,45; y de más de 27, $1.107,19.

El mínimo pasa de $321,30 a $327,72 para quienes pagan tarifa social y de $1.428 a $1.456,56 para aquellos que paguen con tarjeta SUBE no registrada, mientras que el máximo llega a $2.214,39 para recorridos de más de 27 kilómetros.

También aumenta el tren

El boleto mínimo de las líneas de trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa pasa de $330 a $350 para los usuarios que poseen la tarjeta SUBE registrada, mientras que la segunda sección sale desde este lunes $470 y la tercera, $590.

En tanto, quienes abonen en efectivo pagarán un boleto plano de $1.100, mientras que el Gobierno además definió un esquema de aumentos escalonados para los servicios ferroviarios y, según el cronograma oficial, habrá aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Colectivos en la Provincia

El aumento en las líneas de colectivos de la provincia de Buenos Aires (líneas 200 en adelante) rige desde el 1° de junio. Las tarifas experimentaron un incremento promedio cercano a un 4,6%, llevando el boleto mínimo a superar los $1.000.

Así, el boleto mínimo (0 a 3 kilómetros) es de $1.015,61, el que va de 3 a 6 sale $1.142,55, mientras que la siguiente sección (6 a 12 km) sale $1.269,50. El tramo que va de 12 a 27 kilómetros llega a $1.523,40 y el más alto (más de 27) tiene un costo de $1.791,02.

En todos los casos, los valores expuestos en este artículo es con la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) registrada.