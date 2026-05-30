Con la llegada del nuevo mes, aumenta el transporte público

Viajar en transporte público será más caro desde el primer día del mes debido a que el Gobierno de la Ciudad aplicará este lunes 1° de junio una suba del 4,6% en colectivos, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el incremento será del 4,8%.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de colectivos en la Capital Federal pasará de $753,74 a $788,28.

Por su parte, el territorio bonaerense ya aplicó un par de subas del 10% adicional y ahora, con el nuevo ajuste, el boleto mínimo para el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará a costar $1.015,61.

Luego, el tramo de 3 a 6 km se va a $1.142,55; de 6 a 12 kilómetros a $1.269,50; de 12 a 27 km costará $1.523,40; y de más de 27 km $1.791,02.

Los colectivos de jurisdicción nacional siguen un esquema distinto de actualización, debido a que se les había aplicado un incremento el 18 de mayo, cuando el boleto mínimo pasó a $714, y el próximo ajuste será del 2% el 15 de junio: el boleto mínimo se irá a $728,28.

En tanto, el cronograma de incrementos para los trenes continuará con subas del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.