Salarios, IOMA y seguridad, los planteos del FUDB

Se reactivaron las paritarias en la Provincia. Los principales reclamos del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Se reactivaron las paritarias en la Provincia. Los principales reclamos del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (conformado por Suteba, FEB, AMET, Udocba y Sadop) tuvo un primer acercamiento al gobierno de Axel Kicillof, en el marco de la reanudación de las paritarias. Los principales reclamos.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense participó la semana pasada de la reunión de la Comisión Paritaria Docente convocada por el Gobierno Provincial, en sintonía con los trabajadores de ATE bonaerense y Cicop, realizada en la sede del Ministerio de Trabajo.

La agenda de demandas incluyó la “urgente recomposición salarial” frente a los niveles inflacionarios, la “aplicación efectiva” del Acuerdo de Resguardo y Reparación, sobre Régimen Académico, y condiciones para la Inclusión Educativa. “Es necesario que el Gobierno emplee las herramientas necesarias frente a los casos de violencia y defienda a sus trabajadores“, precisaron.

Además, se argumentó la “preocupación por la reforma previsional acordada por el Gobierno Nacional con el FMI” y señaló que “se debe continuar con la defensa irrestricta del sistema previsional provincial y del IPS (Instituto de Previsión Social)”.

“También se reclamó la implementación de la desconexión total para las y los docentes fuera de su jornada laboral y la necesidad imperiosa de que resuelvan las problemáticas que se presentan en el uso del sistema de licencias y la aplicación del Decreto 900″, señalaron.

Asimismo, el FUDB reclamó la culminación del proceso de titularización en Educación Técnica y se hizo el pedido a un llamado para culminar con el Convenio Colectivo de Trabajo, así como que se aborde la modificación de la Resolución 3367/05 (POF) y la Resolución 333/09 de cara a “una nueva y mejor organización de las instituciones educativas”.

Por otro lado y en representación de los gremios que integran el Consejo Consultivo Gremial del IOMA, se entregó al Ministro de Trabajo una presentación con las demandas vinculadas a las prestaciones y servicios de la obra social.

“El Gobierno Provincial informó el aumento de un 30% de los montos y topes de las asignaciones familiares. El Gobierno Provincial no presentó una propuesta salarial, por lo que el FUDB demandó una urgente propuesta de recomposición salarial, antes de que cierre el sistema, que garantice una mejora real en los ingresos y responda a las necesidades de las y los docentes”, informó el FUDB.