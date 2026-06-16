La Provincia declaró de Interés Educativo al programa “La Radio en la Escuela”

La iniciativa, desarrollada la Facultad de Ciencias Sociales desde el 2008, fue reconocida por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

La iniciativa, desarrollada la Facultad de Ciencias Sociales desde el 2008, fue reconocida por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires declaró de Interés Educativo al programa “La Radio en la Escuela”, una propuesta desarrollada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ. Este reconocimiento se da a pedido de las autoridades del municipio de Almirante Brown.

La medida fue oficializada mediante la Resolución RESOC-2026-2374, aprobada por el Consejo General de Cultura y Educación y firmada por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. En el documento se destaca el valor pedagógico de esta iniciativa que busca incorporar lenguajes y herramientas de la comunicación al ámbito educativo para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Según los fundamentos de la resolución, el programa promueve una metodología de aprendizaje activa en la que las y los estudiantes asumen un papel central en la producción de contenidos, fortaleciendo capacidades vinculadas con la investigación, la interpretación crítica y la comunicación. Asimismo, fomenta el trabajo interdisciplinario y la integración de saberes provenientes de distintas áreas del conocimiento.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la articulación entre el sistema educativo y la universidad pública. En este caso, la participación de la UNLZ aporta conocimientos especializados en comunicación social y producción radiofónica, generando espacios de formación, acompañamiento y profesionalización para docentes y estudiantes.

En estos 18 años, el programa trabajó con docentes y directivos de escuelas de todos los niveles y modalidades de los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora y San Vicente.

Comunicación, educación y participación estudiantil

El programa tiene como eje central la incorporación de la radio como herramienta pedagógica en las instituciones educativas. Entre sus objetivos se encuentran el fortalecimiento de las prácticas del lenguaje, como hablar, escuchar, leer y escribir; la elaboración colectiva de guiones radiofónicos; la producción de contenidos comunicacionales, y la integración de contenidos curriculares en formatos de divulgación.

Además, contempla instancias de capacitación docente orientadas al uso educativo de los medios de comunicación y promueve espacios para la difusión de producciones realizadas por estudiantes.

Los ejes temáticos incluyen contenidos vinculados a la comunicación y la educación, así como la adaptación de contenidos escolares a formatos radiofónicos, favoreciendo el desarrollo de competencias comunicativas y digitales que forman parte de las demandas actuales del sistema educativo.

Los alumnos de las escuelas tienen la oportunidad de grabar sus producciones y realizar prácticas en el estudio de radio de la Facultad, lo que representa un acercamiento temprano al ámbito universitario y una experiencia enriquecedora.

Un modelo de vinculación entre universidad y territorio

La declaración de Interés Educativo constituye también un reconocimiento al trabajo de articulación que las universidades nacionales desarrollan con gobiernos locales, escuelas y organizaciones comunitarias.

En los últimos años, las instituciones universitarias han fortalecido sus programas de extensión y vinculación territorial, impulsando proyectos que permiten transferir conocimientos y capacidades hacia distintos sectores de la sociedad. En ese marco, la experiencia de “La Radio en la Escuela” representa un ejemplo concreto de cómo la universidad pública puede contribuir a mejorar las prácticas educativas más allá de sus propias aulas.

La participación de la UNLZ permite acercar a estudiantes y docentes de escuelas bonaerenses herramientas profesionales vinculadas al campo de la comunicación, favoreciendo el acceso a conocimientos especializados y promoviendo nuevas formas de expresión y participación.