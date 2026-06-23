Ian Moche en la UNLZ: el referente del autismo brindará un conversatorio abierto a la comunidad

En el marco del Mes del Orgullo Autista, Ian Moche llegará a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para participar de un encuentro abierto sobre inclusión, derechos y autismo. La actividad será gratuita y no requerirá inscripción previa.

En el marco del Mes del Orgullo Autista, Ian Moche llegará a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para participar de un encuentro abierto sobre inclusión, derechos y autismo. La actividad será gratuita y no requerirá inscripción previa.

La presencia de Ian Moche en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora genera una gran expectativa entre estudiantes, familias y miembros de la comunidad vinculados al Trastorno del Espectro Autista (TEA). El joven, reconocido por su labor de concientización y divulgación sobre autismo a través de las redes sociales, encabezará un conversatorio abierto el próximo viernes 26 de junio a las 16:30 en el Salón “D” de la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco del Mes del Orgullo Autista.

La propuesta se desarrollará bajo la modalidad de conversatorio popular, un formato que prioriza el intercambio directo entre el expositor y el público. A diferencia de una conferencia académica tradicional, la actividad estará centrada en preguntas y respuestas, permitiendo que los asistentes puedan plantear inquietudes, compartir experiencias y profundizar en distintas temáticas relacionadas con el espectro autista.

A lo largo de los últimos años, Ian Moche se consolidó como una de las voces más influyentes en materia de autismo e inclusión. Su trabajo de difusión le permitió visibilizar las barreras que enfrentan las personas autistas en distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde la educación y la salud hasta la participación social. Su figura también cobró relevancia nacional tras verse involucrado en debates públicos que lo posicionaron en el centro de la discusión sobre derechos y diversidad.

Durante el encuentro en la UNLZ se abordarán cuestiones vinculadas a la inclusión, la accesibilidad, el reconocimiento de derechos y los desafíos que enfrentan las personas con TEA en una sociedad que muchas veces no contempla sus necesidades. Desde la organización destacaron que la actividad está dirigida a toda la comunidad y que no será necesario realizar inscripción previa: quienes deseen participar solo deberán acercarse al lugar y formar parte de una jornada que busca promover una mirada más inclusiva y consciente sobre el autismo.