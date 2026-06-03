NiUnaMenos: el punto de encuentro de la Comunidad UNLZ

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) convoca a la comunidad a participar del #NiUnaMenos, a 11 años de la primera marcha. El punto de encuentro de la Comunidad UNLZ.

“Este miércoles 3 de junio se cumplen 11 años del primer Ni Una Menos. Y llegamos con el dolor a flor de piel. En Argentina, cada 30 horas una mujer es asesinada. Son amigas, compañeras, hijas, madres“, recuerda la Casa de Altos Estudios.

Y advierte: “Once años después, seguimos marchando por las mismas razones, y eso dice todo sobre la urgencia que todavía existe”.

“Desde la UNLZ convocamos a sumarse a la marcha. Si vas con tu grupo, marchamos juntas. Si no tenés con quien ir, la Comunidad UNLZ estará esperándote en Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña a partir de las 16. Allí te van a encontrar compañeras con quien alzar la voz”, convoca.

La movilización será a la Plaza de los Dos Congresos, el miércoles a las 17. “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, es el lema. Distintas organizaciones y gremios convocan a acompañar el reclamo de las mujeres, que siguen estando inseguras tanto en las calles como en los hogares.

En las últimas horas, La Casa del Encuentro difundió un nuevo relevamiento del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, que da cuenta de 3.424 víctimas fatales de violencia de género desde el 3 de junio de 2015 hasta el 3 de junio de 2026.

De acuerdo con el informe, en ese período se registraron 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, lo que equivale a una víctima cada 30 horas. Además, 3.840 hijas e hijos quedaron sin madre, a razón de una niña, niño o adolescente cada 25 horas.