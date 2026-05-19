La Canasta Crianza aumentó por encima de la inflación

El costo de crianza de un menor de entre 6 y 12 años fue de $654.221. El aumento respecto a marzo fue del 3,21% frente al 2,6% de inflación.

El costo de crianza de un menor de entre 6 y 12 años fue de $654.221. El aumento respecto a marzo fue del 3,21% frente al 2,6% de inflación.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer la Canasta Crianza de abril, que indica que criar a un menor de hasta 12 años tiene un costo que va desde los $511.763 a los $654.221. El aumento de los primeros cuatro meses del año fue del 7,63 por ciento.

Así, el costo de mantener a un hijo de hasta 1 año se valorizó en $511.763 en abril, mientras que llega a los $609.574 para infantes de 1 a 3 años, $520.413 para los tramos de 4 y 5 años, y $654.221 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.

El INDEC precisa que para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza.

Dentro de la CBT, se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda).

El informe detalla que el costo de bienes y servicios fue de $166.479 para los menores de 1 año, $214.963 para el segundo tramo, $273.781 para el tercero y $339.626 para el conjunto de 6 a 12 años.

El costo de cuidado, en tanto, a $345.284 en el primer caso, $394.611 de 1 a 3 años, $246.632 para 4 y 5 y $314.595 en el último caso.

Según el INDEC, el costo de mantener a un hijo de hasta 1 años fue de $476.230 en enero, $480.463 en febrero, $494.367 en marzo y $511.763 en abril; para el caso de 1 a 3 años el costo fue de $567.124 el primer mes del año, $572.590 el segundo, $589.099 el tercero y $609.574 el cuarto.

Ahora bien, para el tramo de 4 y 5 años, el costo fue de $609.574 en enero, $490.459 el segundo mes, llegó a los $504.267 en marzo y $520.413 en abril. El último caso es el que va de 6 a 12 años, el costo de crianza fue de $607.848 en enero, $616.484 en febrero, $633.857 en marzo y $654.221 el mes pasado.

InfoRegion toma el último sector para calcular el porcentaje de aumento, que fue del 7,63 por ciento de enero a abril, mientras que en la comparación con el mes anterior es del 3,21 (la inflación fue del 2,6%). En 2025, la Canasta Crianza aumentó por debajo de la inflación.