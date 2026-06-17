Scaloni tras el debut: “Hasta que Leo quiera será el mejor”

La reflexión del entrenador Lionel Scaloni tras el debut ante Argelia, con tres tantos de Lionel Messi.

La reflexión del entrenador Lionel Scaloni tras el debut ante Argelia, con tres tantos de Lionel Messi.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó el funcionamiento del equipo tras la goleada ante Argelia, en el debut del Mundial, y enalteció a Lionel Messi, tras el enorme partido disputado.

“Hasta que Leo quiera será el mejor, hace 20 años que lo hace todos los partidos. Es emocionante verlo, para cualquiera que le guste el fútbol”, aseguró el DT en la conferencia de prensa post partido, luego de un extraordinario debut para el 10.

Respecto al planteo, admitió: “Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un equipo que jugaba bien”. “Hicieron un trabajo enorme, era un partido muy difícil”. “Necesitábamos hacer un buen debut”, aseguró tras recordar la derrota del Mundial pasado.

“No se da una pelota por perdida, ese es nuestro estilo. Eso es para rescatar”, destacó Scaloni ante la prensa.

Por otro lado, resaltó “el apoyo de la gente”, al que calificó como “fundamental” sobre todo cuando el equipo está en dificultades. “Te levantan y es muy emotivo. Ojalá todos los argentinos vivan lo que yo vivo cuando estoy sentado en el banco de suplentes”, apuntó.