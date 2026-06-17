Un detenido en Ezeiza por apuestas ilegales, estuvo un año prófugo

Era buscado desde mayo del año pasado y fue aprehendido en Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza.

Era buscado desde mayo del año pasado y fue aprehendido en Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza.

La Policía Federal detuvo en el partido de Ezeiza a un sujeto con un pedido de captura vigente acusado por ser el último eslabón de una organización criminal dedicada a la explotación de casinos virtuales clandestinos.

La investigación se vincula a una realizada en mayo del año pasado, sobre una asociación ilícita dedicada al juego clandestino, a través de la modalidad casino virtual. En aquella oportunidad, fueron cuatro los detenidos y uno había logrados profugarse.

De manera organizada y con distribución de roles, operaron y explotaron un sistema de apuestas en juegos de azar que no se encontraba habilitado por el organismo de aplicación de la provincia de Buenos Aires.

Los agentes federales identificaron el domicilio de un allegado al prófugo en la localidad de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza. Esta información permitió desarrollar un operativo cerrojo en la zona, donde divisaron, identificaron y detuvieron en la vía pública al prófugo sobre la calle San Salvador de Jujuy al 2800.

El detenido, un joven de 25 años, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Explotación ilegal de juegos de azar”.