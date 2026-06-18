La sobrina nieta de Eduardo Duhalde denunció que un taxista la agredió

Una joven modelo de 23 años denunció haber sido víctima de agresiones verbales, discriminación y amenazas por parte de un taxista durante un viaje que realizó junto a su madre tras arribar a una terminal de ómnibus. El episodio quedó registrado en video y ya fue llevado ante la Justicia.

La denunciante es Abril Duhalde, sobrina nieta del ex presidente Eduardo Duhalde y finalista de Miss Universo Argentina 2026 en representación de la Ciudad de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, donde reúne más de 70.000 seguidores, relató los momentos de tensión que atravesó durante el trayecto.

Según contó, los inconvenientes comenzaron dentro del vehículo, cuando el conductor habría mantenido una actitud hostil y realizado comentarios despectivos. La situación escaló al momento de abonar el viaje, ya que la joven necesitó conectarse a internet para efectuar una transferencia bancaria.

“Me decía que seguramente tenía un iPhone Pro Max pero que tenía que pedir datos prestados. También me trató de cheta y soberbia”, afirmó la modelo sobre los dichos que le habría dirigido el chofer.

De acuerdo con su relato, cuando decidió registrar la situación con su celular para realizar una denuncia, el taxista reaccionó de manera agresiva. “Voy a grabar la patente para denunciarlo”, le advirtió la joven, lo que desencadenó una nueva discusión en la que, según sostuvo, recibió insultos y fue tratada de “boba”.

En las imágenes también se escucha la intervención de su madre, quien increpó al conductor por su comportamiento. “¿Qué hacés? ¿Cómo le vas a pegar? Andate para allá, sos un hombre muy agresivo”, dijó durante el altercado.

“Yo estaba temblando. Me quedé en blanco y no podía reaccionar. El viaje fue una pesadilla”, aseguró la modelo, quien decidió formalizar la denuncia para que se investigue lo ocurrido.