Una diputada se presentó ante la Justicia por los créditos de Banco Nación

Mónica Frade pidió a la Justicia que se esclarezca si hubo tráfico de influencias. "La narrativa del Gobierno contra los privilegios y la casta es falsa", aseguró.

Mónica Frade pidió a la Justicia que se esclarezca si hubo tráfico de influencias. "La narrativa del Gobierno contra los privilegios y la casta es falsa", aseguró.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade calificó como “depravado desde lo ético” que el Banco Nación haya otorgado millonarios créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores oficialistas, y dijo que esto demuestra “que la narrativa del Gobierno contra los privilegios y la casta es falsa”.

Frade recalcó que ya presentó en la Justicia una denuncia para que se esclarezca si existió “tráfico de influencias” entre los que recibieron los créditos y quiénes los otorgaron.

La legisladora fustigó al ministro de Economía, Luis Caputo, quien animó a sus funcionarios a que tomen los créditos y definió a los préstamos hipotecarios como “la mayor justicia social”. “El Presidente dice que la justicia social es un robo y él (por Caputo) habla de justicia social, la verdad es que son raros”, señaló.

En su denuncia penal, Frade solicita “que se revisen todas las carpetas crediticias, porque de ahí surgirá en qué tiempo se otorgaron, cuáles fueron las garantías y los requisitos que se pidieron, y por supuesto las actas de directorio eh para saber cómo se aprobaron esos créditos”.

Como ejemplo, la parlamentaria mencionó a Sarif Menen, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, “un chico de 24 años con un cargo político”, que al momento de recibir el crédito por 357 millones de pesos percibía en el Congreso un sueldo mensual de dos millones.