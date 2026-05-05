El Gobierno denunció a Tailhade por espionaje ilegal

El Ministerio de Seguridad está al frente de la denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por "espionaje ilegal" a la esposa de Manuel Adorni.

El Ministerio de Seguridad está al frente de la denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por "espionaje ilegal" a la esposa de Manuel Adorni.

El Ministerio de Seguridad formalizó la denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal a la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: Bettina Angeletti.

La causa está en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La presentación está firmada por el Subsecretario Legal, Diego Goldman, y la Directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio.

El diputado nacional aseguró que está “ansioso” de que el Gobierno lo denuncie para poder presentarse ante la Justicia y revelar información detallada sobre presuntos hechos de corrupción que involucran al jefe de Gabinete.

El legislador de Unión por la Patria desestimó las acusaciones de espionaje surgidas tras el reciente informe de gestión en el Congreso y advirtió que los funcionarios nacionales “van a pasar vergüenza” si deciden judicializar el conflicto, cosa que finalmente ocurre.

En el recinto, durante las preguntas que formularon diputados opositores tras el informe de gestión que brindó Adorni, Tailhade sostuvo que la esposa del jefe de Gabinete utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas.

También dijo que en septiembre de 2025, Angeletti viajó en primera clase a Madrid con cinco “mamis del colegio” y que se hizo cargo de los pasajes y la estadía.