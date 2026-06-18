Sigue la Semana del Futuro en Almirante Brown

Cientos de estudiantes de escuelas secundarias de Almirante Brown y de la región,participan de una nueva edición de la Semana del Futuro, una propuesta impulsada por la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) que acerca a los jóvenes a la experiencia universitaria y los orienta en la elección de su futuro académico y profesional.

La actividad se lleva adelante en el campus de la UNAB en Burzaco, donde durante cuatro jornadas estudiantes del último año del nivel secundario participan hasta este viernes 19 de junio de talleres interactivos, demostraciones tecnológicas, charlas abiertas y distintas experiencias vinculadas a la ciencia, la innovación y las nuevas tecnologías.

La iniciativa, organizada por la Secretaría de Extensión de la UNaB, de manera articulada con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud del Municipio de Almirante Brown, tiene como objetivo que los futuros ingresantes puedan conocer de primera mano la vida universitaria, recorrer las instalaciones y acceder a información sobre la oferta académica, los requisitos de ingreso y las distintas alternativas de formación que brinda la casa de estudios.

Durante las jornadas también se abordan temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, la robótica, la comunicación y el diseño, permitiendo a los participantes explorar las distintas carreras que dicta la universidad con una mirada innovadora y vinculada al desarrollo productivo de la región.

“Empezamos a dictar nuestras clases en 2020 y hoy ya tenemos más de 5000 alumnos. Estamos muy contentos de cómo crecimos y de poder dialogar con ustedes para presentarles nuestras carreras. Es importante que continúen sus estudios y hagan el esfuerzo de formarse. La educación es la herramienta más poderosa que tienen para poder ser libres y determinar qué quieren de su vida”, puso de relieve el rector de la UNaB, Pablo Dominichini.

En ese marco, el legislador bonaerense Mariano Cascallares y la jefa de Gabinete del Municipio browniano, Paula Eichel, realizaron una recorrida por el campus junto a Domenichini y al equipo de la casa de Altos Estudios browniana.

“Seguimos fortaleciendo el vínculo entre la educación secundaria y la universidad para que cada vez más estudiantes puedan proyectar su futuro, acceder a nuevas oportunidades y desarrollar todo su potencial”, indicó Cascallares.

Cabe destacar que en la edición 2025 de la Semana del Futuro participaron más de 1.800 estudiantes provenientes de 46 instituciones educativas del distrito, consolidando a esta iniciativa como un espacio de referencia para la orientación vocacional y el acceso a la educación superior