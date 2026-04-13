Almirante Brown: jóvenes del programa Involucrados compartieron una jornada de ciencia y tecnología

Un grupo de jóvenes en conflicto con la ley penal que forman parte del programa municipal de Justicia Restaurativa Involucrados, participaron de actividades del Club de Robótica de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) que facilitó un espacio de inclusión y contacto con la ciencia y la tecnología.

Involucrados constituye una política pública que llevan adelante en forma conjunta el Municipio de Almirante Brown, el fuero Penal Juvenil lomense y la UNaB, y que apunta a darle la oportunidad a jóvenes en conflicto con la ley de alejarse del delito culminando sus estudios e ingresando al mundo laboral.

Para este fin se asiste a los adolescentes en mediante un esquema de acompañamiento personalizado donde guías de la comunidad capacitados por la universidad acompañan a los participantes para que retomen sus estudios, se inserten laboralmente y cuenten con un abordaje integral que incluya salud y contención.

Esta iniciativa de la Secretaría de Extensión de la UNaB permitió un encuentro en el que los asistentes interactuaron con diversas herramientas de vanguardia como la robótica, la impresión 3D, el desarrollo de videojuegos y la realidad virtual en un contacto con la innovación que busca despertar vocaciones y ofrecer competencias técnicas que abren oportunidades en el ámbito educativo y laboral.

En esta ocasión, la experiencia facilitó que los jóvenes del programa no solo conozcan dispositivos tecnológicos y herramientas digitales , sino, también, propiciar un vínculo con la universidad como una posibilidad en sus vidas para la construcción de un futuro alejado del delito.

Estos encuentros forman parte de las llamadas jornadas Eureka un espacio integral para jugar, pensar y crear, donde el conocimiento se transfiere de manera participativa y lúdica para diversos sectores de la comunidad.