Arrancó la construcción del nuevo edificio de aulas taller en el campus de la UNaB

El ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visitó el campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) para recorrer las obras que culminarán con la construcción del nuevo edificio destinado a aulas-taller de Mecatrónica y Administración.

Durante la recorrida, Katopodis estuvo acompañado por el rector y vicerrector de la UNaB, Pablo Domenchini y Facundo Nejamkis; por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; y por el diputado provincial Mariano Cascallares; además de otros funcionarios.

Llevado adelante gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown, el proyecto, ubicado en el histórico predio de 13 hectáreas de la Quinta Rocca de Burzaco, busca dotar a la institución de infraestructura propia de vanguardia, para reducir la dependencia de espacios alquilados y beneficiar de manera directa a los casi 6.000 miembros de su comunidad educativa.

La construcción de este nuevo aulario se enmarca dentro del Programa de Infraestructura Universitaria, una iniciativa del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense que busca compensar el desfinanciamiento y la paralización de obras ejecutadas por el Gobierno nacional.

Diseño sustentable y tecnología de punta

El nuevo edificio contará con una superficie cubierta de más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, diseñados bajo una premisa de respeto por el entorno natural de la histórica quinta.

Su implantación genera un patio interno de 30 metros de separación con el edificio ya inaugurado, respetando la arboleda preexistente, incluyendo un roble central que será el corazón del espacio exterior.

Los espacios clave del nuevo edificio incluyen en la planta baja un aula-taller de 96 m², un sector colaborativo de 71 m², cuatro oficinas administrativas, sala de profesores y áreas técnicas y de sistemas. Se prevé, además, el espacio para una futura cafetería.

Por su parte, el primer piso contará con dos aulas-taller de 74 m² cada una, para mecatrónica e informática, además de una sala de impresión y depósitos.

Además, el edificio contará con sanitarios accesibles en ambas plantas y circulación vertical garantizada mediante ascensor y escaleras.