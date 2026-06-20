Acompañado por Adorni y Bullrich, Milei participó del acto por el Día de la Bandera

"Belgrano fue el primer intelectual liberal argentino", aseguró el presidente Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera.

"Belgrano fue el primer intelectual liberal argentino", aseguró el presidente Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto por el Día de la Bandera en el monumento de Rosario, provincia de Santa Fe, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y su hermana Karina.

Con algunas dificultades, Milei comenzó con la lectura -lenta y pausada- del discurso, en el cual destacó: “Aquí nació la bandera argentina, en Rosario, frente al Paraná”. Y destacó -en palabras de Manuel Belgrano- que había que vencer a los “enemigos interiores y exteriores”.

“La Bandera fue antes que nada una bandera de libertad”, sostuvo, pero aclaró “para comprender plenamente ese legado”, se debe recordar otra “faceta extraordinaria” de Belgrano, a quien definió como “pionero de las ideas de libertad económica en el Río de la Plata”.

Destacó que fue el “primer intelectual liberal argentino” y plasmó una “crítica sistemática al mercantilismo y monopolio del Estado”. Promovió una “economía libre y dinámica en la que el trabajo genuino fuera impulsor de la sociedad”, aseguró.

El acto vuelve a dejar en claro el férreo respaldo de Milei a Adorni, pese a los cuestionamientos internos y externos por el presunto enriquecimiento del jefe de Gabinete, que ya no es más vocero, movida que busca que el Gobierno retome la agenda en medio del escándalo.

La otra imagen que concentra la atención es la de Victoria Villarruel. La vicepresidenta había confirmado que participaría de las actividades en el Monumento a la Bandera, aunque no fuera invitada por el Gobierno nacional ni local. “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna”, señaló ayer.

Bullrich, otra dirigente en la mira, también fue de la partida. Días atrás dijo que se podía tratar el proyecto de interpelación a Adorno sin dictamen y alcanzaba con el respaldo de la mayoría absoluta de 37, pero debió retroceder ante la presión del Gobierno. La oposición no llega a reunir los dos tercios.

Mientras tanto, organizaciones y gremiales organizaron protestas para repudiar la presencia de Milei en Rosario.