Banderazo por la libertad de Cristina Fernández

Una multitud se acercó a Parque Lezama para reclamar la libertad de Cristina Fernández.

Una multitud se acercó a Parque Lezama para reclamar la libertad de Cristina Fernández.

Una multitud se acercó este sábado al Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la liberación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a un año de su detención por la causa Vialidad.

Máximo Kirchner aseguró que “la única manera de que la Patria recupere el sendero del crecimiento es con el peronismo”, y apuntó contra dirigentes que encontraron en el movimiento un “sólo un vehículo de acceso al poder”.

“Algunos integrantes de nuestro partido buscan negar la figura de Cristina, transformados en consultores y olvidados de ser militantes”, aseguró, al tiempo que cruzó a quienes creen que “resta votos” tras dedicarle ocho años al país como presidenta.

En este marco, señaló: “Nos debemos un minuto de reflexión, entender cuáles son los desafíos que nuestro pueblo manda. No es un desafío personal la práctica política y militante, es colectivo“.

“Hace falta hablar claro, sin miedo”, apuntó, al tiempo que precisó que buscan “domesticar” pero Cristina “marcó un camino”. “Es muy clara la conducción de quien debe ser”, planteó tras un cántico de los presentes que la señaló como conductora.

“Estoy acá porque Cristina es inocente y está presa por las cosas buenas que hizo por nuestro país. La queremos libre”, aseguró una mujer de La Matanza, que se acercó con una agrupación al espacio público, junto a miles de personas.

Marcela, a su turno, planteó: “Honrar la Bandera es honrar la libertad de nuestros principales dirigentes. Cristina es inocente y la Justicia tiene que cambiar”. “Yo quiero justicia”, apuntó Adrián, quien reclamó que la Justicia tome las causas que tiene Mauricio Macri.

Chicos y grandes se acercaron al Parque Lezama desde el mediodía. La bandera argentina y la leyenda “Cristina libre” fueron el común denominador de una jornada en la que se esperaba con ansiedad la palabra de la presidenta del Partido Justicialista.