Dos condenados, pero no detenidos, por la Masacre de Transradio

A siete años de la Masacre de Transradio se realizó el juicio, que terminó con dos condenados. Fueron 10 las víctimas fatales.

A siete años de la Masacre de Transradio se realizó el juicio, que terminó con dos condenados. Fueron 10 las víctimas fatales.

A poco más de siete años de la Masacre de Transradio, en Esteban Echeverría, se realizó el esperado juicio. La fiscalía desistió de la acusación a tres personas, por lo que solamente se juzgó a dos policías y ambos terminaron condenados pero no detenidos.

El Juzgado en lo Correccional 7 de Lomas de Zamora notificó días atrás la sentencia por la cual el ex subcomisario de la Comisaría 3° de Esteban Echeverría Jesús David Muñoz fue condenado a la pena de 4 años de prisión y 10 de inhabilitación, mientras que la oficial Edith Giselle Juárez recibió una pena de 3 años.

Ambos fueron condenados por el delito de estrago culposo agravado. El juicio había comenzado con cinco acusados, pero la fiscalía desistió de la acusación a los oficiales Emilio Adolfo Caña (37 años), Lucas Daniel Calderón (28 años) y Eric Alexander Blanco (25 años).

No hay detenidos

Pese a las condenas, no hay detenidos. El juez no hizo lugar al pedido de detención de Muñoz, que sucederá cuando la sentencia quede firme; en el caso de la mujer, la pena es de cumplimiento condicional.

El pasado 15 de noviembre se cumplieron siete años de la masacre. La dependencia policial, que fue señalizada en 2023, estaba sobrepoblada y tenía varias órdenes de clausura.

Ningún funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense o personal jerárquico de la policía provincial fue imputado por haber permitido el alojamiento de personas en una comisaría que tenía prohibición judicial de ingreso de detenidos en sus calabozos. Tampoco nadie llega imputado por la falta de colchones ignífugos, que hubieran evitado la combustión de la espuma de poliuretano flexible.

Vale recordar que la Comisión Provincial de la Memoria había solicitado la imputación y el llamado a indagatoria del exministro de Seguridad Cristian Ritondo y del exjefe de la Policía Bonaerense Fabián Perrone, por haber tenido conocimiento y desobedecer las órdenes, notificaciones, clausuras judiciales y prohibiciones para alojar detenidos en la seccional 3 de Esteban Echeverría.

La Masacre de Transradio

El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2018, cuando los efectivos de la comisaría 3ra. de Esteban Echeverría, en Villa Transradio cortaron la electricidad de las celdas, como una forma castigo hacia las personas que estaban detenidas.

Como forma de protesta, los detenidos comenzaron a prender fuego un colchón, y por las condiciones de hacinamiento del lugar y la cantidad de mantas y colchones no ignífugos, el fuego creció rápidamente.

En la masacre fallecieron Jorge Ramírez y Eduardo Ocampo, en la Comisaría; Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda y Fernando Martín Argüello, murieron en distintos hospitales.