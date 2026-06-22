Comienza la inscripción para los cursos de Unite

Desde el 24 y hasta el 26 se habilita la inscripción para los cursos y talleres de UNITE, que comenzarán en agosto. Todas las propuestas. Los requisitos.

Desde el 24 y hasta el 26 se habilita la inscripción para los cursos y talleres de UNITE, que comenzarán en agosto. Todas las propuestas. Los requisitos.

La Universidad de la Tercera Edad (UNITE) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) abre la inscripción para los cursos del segundo cuatrimestre. Será el 24, 25 y 26 de junio.

La inscripción para el programa educativo no formal, no arancelado y destinado a mayores de 60 años es explusivamente por mail.

Desde la organización piden enviar un solo e-mail con la solicitud del o los cursos y taller a uniteprograma@gmail.com y esperar la respuesta, que se enviará desde la secretaría del Programa de manera personalizada. Puede demorar hasta 20 días.

Aclaran que solamente podrán anotarse a tres cursos, siempre y cuando cumplan con los requisitos: Ser mayor de 60 Años para participar de los cursos, celular con WhatsApp, conexión a internet y cuenta de GMAIL.

Las propuestas comienzan a partir del 18 de agosto. Como todos los años, hay cursos presenciales y virtuales.

1° cuatrimestre del 2026

LUNES

“JUEGO EN MENTE”- PRESENCIAL– CÓDIGO H13 En cada encuentro, activamos la creatividad y la estimulación cognitiva a través de dinámicas grupales, juegos y desafíos. Fortaleciendo la atención, la coordinación y la memoria en un ambiente relajado y lleno de risas. PROF. ALEJANDRA PATIÑO //LUNES // HORARIO: 14.00 A 16.00 HS.

ELABORACIÓN DE LICORES- PRESENCIAL– CÓDIGO AG3 El objetivo es aprender a elaborar y conservar alimentos ya sea dulces y salados acompañando una alimentación más saludable PROF. SILVANA NEGRELLOING. .ZOOTECNISTA //LUNES // HORARIO: 15:00 a 17:00 HS.

MARTES

INTERNET Y WHATSAPP – PRESENCIAL– CÓDIGO IN1 Profundizar y ampliar los conocimientos adquiridos en los niveles anteriores de informática. Tomar conocimiento de las herramientas que nos brinda Internet.Descubriremos cómo utilizar la APP Whatsapp para comunicarte con tus amigos y familiares de manera efectiva. PROF. MATÍAS BRUNDÉ Diseñador Gráfico // MARTES// HORARIO: 10.00 A 11:30 HS.

DISEÑO PARA NO DISEÑADORES – PRESENCIAL CÓDIGO IN2 No importa tener conocimiento en el ámbito del diseño gráfico , conoceremos los fundamentos básicos para poner en marcha el desarrollo de todos tus elementos visuales. Utilizaremos la app CANVA para desarrollar nuestras ideas. PROF. MATÍAS BRUNDÉ //MARTES//HORARIO: 11.30 A 13.30 HS.

PANADERÍA DULCE Y SALADA – PRESENCIAL–CÓDIGO AG1 Panes artesanales . Panes dulces y salados masas secas y alfajores. Pan de campo. Figazas lactar pebete . Integral. saborizado. Resaca. Cremona . Bizcochos y marineras . Masitas dulces. Alfajores de maicena . Marplatences y rojel PROF. MARÍA DEL CARMEN ANDRADAChef // MARTES// HORARIO: 9.00 A 11.30 HS.

CORO – PRESENCIAL– CÓDIGO AL9 Disfrutar de la música como un lenguaje que le permita comunicarse.Desarrollar su potencialidad creadora, seleccionando sonoridades adecuadas para la interpretación de obras. Interpretar vocalmente canciones y melodías. Despertar el sonido del ritmo musical, partiendo del ritmo viviente y practicándolo. Temas populares argentinos, temas de películas famosas y villancicos. PROF. MARÍA L. SABECKISLic. en Música. Esp. en Dirección Coral //MARTES// HORARIO: 15.00 A 17.00 HS.

SOCIALES BAILA EL TANGO COMO NINGUNA – PRESENCIAL– CÓDIGO AL2 Acercarse al Tango desde el baile implica descubrir en él algo más que una sucesión de pasos y figuras. Por otra parte, el aprendizaje de una técnica para poder bailar es fundamental pero sólo cuando permite aprehender la esencia del sentimiento del Tango. PROF. MIGUEL PIZZOLO Prof. de Tango// MARTES// HORARIO: 15.00 A 17.00 HS.

MIÉRCOLES

TALLER DE MOVILIDAD CORPORAL (TEÓRICO – PRÁCTICO) (LAS CLASES SE DARÁN EN FORMA ALTERNADA, UNA PRESENCIAL Y UNA VIRTUAL) – PRESENCIALCÓDIGO H16 El objetivo es mejorar el dominio del cuerpo para lograr una mayor seguridad en los movimientos que se realizan en las actividades de la vida cotidiana. El taller se desarrolla a través de una parte práctica, con ejercicios físicos donde se trabaja de manera integral el equilibrio, la postura, el apoyo, la coordinación, etc. Y se complementa con una parte teórica, en la que se profundizan nociones sobre la biología y la salud del cuerpo humano. PROF. MARÍA I. NISTAL Prof. en Ciencias Biológicas – PROF. VIVIANA MACERI – Prof. de Danzas Clásicas // MIÉRCOLES // HORARIO: 09:30 A 12.30 HS.

CULTIVO DE ORQUÍDEAS II –PRESENCIAL– CÓDIGO AG2 Las orquídeas en la actualidad cumplen un rol sumamente destacado en nuestra sociedad dada su importancia como elemento decorativo, ya sea en el interior de la vivienda o en numerosos sectores de espacios verdes. Debe tenerse en cuenta que existen más de 35.000 especies y 300.000 híbridos, lo cual permitirá de acuerdo a sus requerimientos culturales, tener una orquídea para cada necesidad. PROF. MARCELO LOVISOLO Ing. Agrónomo (Dr.) //MIÉRCOLES // HORARIO: 10:00 a 12:00 HS.

DEL PROYECTO DE VIDA A CALIDAD DE VIDA, UN PUENTE AL BUEN ENVEJECER PRESENCIAL CÓDIGO H5 En este taller nos proponemos pensar los procesos vitales, de un modo integral. Reflexionando juntos acerca de los diversos elementos de la vida cotidiana que constituyen positivamente en la calidad de vida. Apuntamos a repensar y profundizar creativamente en la construcción y sostenimiento de los vínculos y las relaciones, sociales y afectivas. Propiciando que se conviertan en insumo de un buen envejecer PROF. MARIA VICTORIA PERÉZ AVILALic. en Trabajo Social // MIÉRCOLES //HORARIO: 14.30 A 16.30 HS.

JUEVES

TALLER DE FOTOGRAFÍA –PRESENCIAL– CÓDIGO AL11 Concebimos la cámara, de cualquier tipo, como una suerte de la extensión de la mirada. De este modo abordaremos el curso desde una perspectiva técnica y una estética. Henri Cartier Bresson recopiló sus trabajos en su libro “El momento decisivo” y lo definió como “ese instante en que todos los elementos transitorios de la forma y el contenido de una escena se unen en una composición sugerente y armónica”. PROF. SEBASTIAN SARQUISCineasta // JUEVES// HORARIO: 09.00 A 11.00 HS.

ANTROPOLOGÍA CULTURAL AMERICANA – PRESENCIAL CÓDIGO H6 Este curso propone recorrer, desde un enfoque antropológico centrado en la relación pensamiento europeo heredado/pensamiento autóctono producido, distintas concepciones críticas y movimientos continentales diversos que confluyen en el cuestionamiento de identidades adquiridas y en el señalamiento de caminos hacia el encuentro de identidades otras, propias de nuestros suelos. PROF. EDUARDO URBANO Prof. en Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas // jueves// HORARIO: 11.00 A 13.00 HS.

TALLER DE TEATRO –PRESENCIAL–CÓDIGO AL7 Este taller es un acercamiento al arte de la actuación, sistemático y con permanente profundización y compromiso. También ofrecer un panorama del teatro, como disciplina humana en sus diversos contextos. Intentando llegar a los grandes autores de la dramaturgia mundial. Todo en relación con estudiantes de tercera edad ávidos por actuar y exhumar ilusiones y asignaturas pendientes que quedaron en sus vidas. Llegan al teatro desde la arista lúdica logrando un reencuentro casi romántico con el texto y el pensamiento. Reencuentro que conlleva saber qué nos pasa con la actuación, qué nos pasa con la dramaturgia mundial y nacional, como nos moviliza, emoción, recuerdos, etapas de la vida y saludable diversión en sentido creativo y oportuno. PROF. LEANDRO CALCAGNO Prof. de Teatro //JUEVES// HORARIO: 14:30 A 16.30 HS.

VIERNES