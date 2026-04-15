Maratón del club Lanús: está abierta la inscripción

Hasta el viernes hay tiempo para anotarse con precio promocional en el maratón del club Lanús, que ya cumple 30 ediciones.

Hasta el viernes hay tiempo para anotarse con precio promocional en el maratón del club Lanús, que ya cumple 30 ediciones.

El club Lanús anunció que sólo quedan 48 horas para inscribirse con precio promocional en la 30º maratón, que se realizará el próximo 9 de julio.

“Últimas 48 horas para inscribirte con el valor promocional”, anuncia la institución, que aclara que se puede hacer hasta el viernes inclusive. El link.

Llega la XXX Edición de la tradicional Carrera de Calle del Club Atlético Lanús, que fue declarada de Interés Municipal.

Esta edición especial se corre el jueves 9 de julio en la Fortaleza Granate. Tanto la largada como la premiación en el mismo predio. El valor va de $25.000 a $30.000.

Hay tres opciones: 10 KM competitiva, 3 KM participativa y KIDS (1200 mts). En esta edición aniversario, se premiará hasta el 5° puesto en la general y en cada categoría de los 10K.