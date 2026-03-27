Lomas Corre de Azul: está abierta la inscripción

Se viene una nueva edición del evento organizado por el Municipio de Lomas de Zamora para concientizar sobre el autismo. La inscripción.

Se viene una nueva edición del evento organizado por el Municipio de Lomas de Zamora para concientizar sobre el autismo. La inscripción.

El Municipio de Lomas de Zamora informó que se encuentra abierta la inscripción para la nueva edición de Lomas Corre de Azul, evento que tiene por objeto generar conciencia sobre el autismo y se realizará el 12 de abril.

El evento se llevará a cabo el domingo 12 de abril, a las 8, en la pista de ciclismo del Parque Eva Perón de Lomas de Zamora, ubicado en la avenida Frías 1.115.

La jornada incluye diferentes modalidades de participación, desde recorridos de 200 metros, una caminata familiar de 1 kilómetro, hasta una carrera de 5 kilómetros. Más de 10.000 vecinos participaron en 2025.

“En el Mes de la Concientización sobre el Autismo, te invitamos a sumarte a una nueva edición de Lomas Corre de Azul para promover la inclusión y construir una comunidad más empática“, señalaron desde la organización.

¿Te querés sumar? Podés hacerlo a través de este link de inscripción: https://goo.su/sdp71SK.