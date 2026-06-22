Habló Cristal, la joven mesera de Lanús que denunció la agresión del director de un colegio

Cristal dijo sentirse "muy hostigada" por este hombre y su madre, en un bar de Capital Federal. ¿Qué pasó?

Cristal dijo sentirse "muy hostigada" por este hombre y su madre, en un bar de Capital Federal. ¿Qué pasó?

Una joven mesera de Lanús, quien trabajaba en un bar de la Ciudad de Buenos Aires, denunció que el 18 de junio fue agredida por el director de un colegio inglés en Quilmes. Las cámaras de seguridad captaron parte del hecho. “Me siento muy hostigada”, aseguró.

La joven que denunció la agresión de Mark Summonds, director del colegio Saint George College de Quilmes, contó cómo fue la tensa situación que vivió días atrás y se viralizó cuando dio a conocer el video del episodio.

“Ellos dijeron que estaban disconformes con el servicio porque tardaron 20 minutos en retirar los platos”, explicó, al tiempo que señaló que se sintió “muy hostigada” frente a las “miradas, burlas y gestos”. También precisó que se registraron “gritos” y “agresión”.

En un momento y frente a la incomodidad, la joven explicó que se cambió de piso, del 19 al 20, y una vez que se calmó, el hombre vuelve a buscarla. “Sube y vuelve a dirigirse hacia mi hablando en inglés”, explicó a C5N.

“Me toca el hombro, la cara, le pido que no me toque”, precisó la chica, quien desde hace cuatro años trabaja en Trade Sky Bar. El hombre, según comentó, estaba con su madre, quien tuvo una actitud similar con ella.

Cristal no estaba atendiendo esa mesa, pero intervino ante las críticas a su compañera de trabajo. “Nunca viví una cosa igual”, aseguró la joven mesera.