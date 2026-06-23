José Luis Espert fue citado a indagatoria por una transferencia de 200.000 dolares

La Justicia federal citó a José Luis Espert para que declare el 30 de junio en una causa que investiga una transferencia de 200 mil dólares vinculada a una organización criminal liderada por Federico “Fred” Machado. El economista está acusado de presunto lavado de activos.

La Justicia federal citó a José Luis Espert para que declare el 30 de junio en una causa que investiga una transferencia de 200 mil dólares vinculada a una organización criminal liderada por Federico “Fred” Machado. El economista está acusado de presunto lavado de activos.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a declaración indagatoria al exdiputado nacional José Luis Espert para el próximo 30 de junio, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. La medida fue solicitada por el fiscal Fernando Domínguez y se centra en una transferencia de 200 mil dólares recibida por el dirigente en una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos.

De acuerdo con el expediente judicial, los fondos fueron enviados desde una cuenta perteneciente a una empresa que integró una organización criminal transnacional vinculada al empresario Federico Machado, quien se encuentra condenado. Los investigadores sostienen que la cuenta receptora estaba a nombre de Espert y que no había sido declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para justificar el origen de los fondos, Espert presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con Machado, en representación de la firma minera Minas del Pueblo SA. Según ese documento, el economista debía brindar asesoramiento para la refinanciación de deudas a cambio de un millón de dólares, pagaderos en cuotas mensuales durante un año.

Sin embargo, la fiscalía considera que el contrato podría tratarse de una simulación. Entre los argumentos, señala que el acuerdo habría sido firmado en un lugar donde ninguna de las partes se encontraba en esa fecha y que no existen antecedentes que acrediten la efectiva prestación de los servicios pactados. Además, la investigación detectó que, seis semanas después de recibir los 200 mil dólares, Espert ordenó una transferencia de 50 mil dólares desde su cuenta en Morgan Stanley hacia una cuenta bancaria en Argentina, movimiento que también forma parte de la pesquisa judicial.