El Gobierno respondió a las quejas por la recategorización de oficio del Monotributo por las billeteras virtuales

Desde el Gobierno, mediante la Oficina de Respuesta Oficial, negaron que se utilicen transferencias personales para redefinir categorías y aseguraron que lo que se analiza son “operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR”, remarcando que “se miran cobros, no transferencias”.

Desde el Gobierno, mediante la Oficina de Respuesta Oficial, negaron que se utilicen transferencias personales para redefinir categorías y aseguraron que lo que se analiza son “operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR”, remarcando que “se miran cobros, no transferencias”.

La recategorización de oficio del Monotributo es el mecanismo que aplica ARCA cuando detecta diferencias entre la facturación declarada y los datos que surgen del cruce sistémico de información. A través del domicilio fiscal electrónico, el organismo notifica a los contribuyentes que “producto de los controles sistémicos” se advirtió que la categoría vigente “resulta inexacta”, por lo que se procederá a modificarla automáticamente.

El monitoreo analiza operaciones en cuentas digitales y las contrasta con los topes de ingresos permitidos en cada escala. Si se registran montos superiores al límite de la categoría declarada, se activa la recategorización automática. El punto conflictivo radica en que distintos monotributistas sostienen que el sistema no distinguiría entre ingresos comerciales y transferencias personales, lo que derivó en una ola de reclamos en redes sociales y canales de atención del organismo.

Desde el Gobierno, mediante la Oficina de Respuesta Oficial, negaron que se utilicen transferencias personales para redefinir categorías y aseguraron que lo que se analiza son “operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR”, remarcando que “se miran cobros, no transferencias”.

El organismo establece que el contribuyente tiene 15 días hábiles desde la recepción de la notificación para presentar un descargo en disconformidad a través del servicio “Presentaciones Digitales” en la web de ARCA. De no interponer recurso en término, quedará recategorizado automáticamente desde el período 02/2026, sin posibilidad de modificar la nueva categoría hasta el próximo semestre.