Bullrich canceló el informe de gestión, pero Adorni se puso a disposición

"Estoy a disposición para presentarme", aseguró el cuestionado jefe de Gabinete tras la cancelación. La interpelación, además, requerirá de dos tercios sin dictamen.

"Estoy a disposición para presentarme", aseguró el cuestionado jefe de Gabinete tras la cancelación. La interpelación, además, requerirá de dos tercios sin dictamen.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, decidió cancelar el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Senado previsto para el 2 de julio, para evitar que se convierta en una interpelación del funcionario, investigado por la justicia por enriquecimiento.

Sin embargo, Adorni publicó por la red social X que estaba a disposición. “Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, posteó.

El anuncio de Bullrich y el tuit de Adorni exhibe la profunda interna que se vive en el oficialismo desde hace mas de dos meses, cuando se conoció el incremento patrimonial del Jefe de Gabinete, que es investigado por la Justicia.

La presidente del bloque de LLA, Patricia Bullrich, informó a los periodistas que decidió tomar esa medida para evitar que ese informe de gestión se convierta en una interpelación de ocho horas. “No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete”.

Por otra parte, Bullrich logró juntos a los bloques aliados firmar una nueva acta de Labor donde establece que los pedidos de interpelación sin dictamen solo se pueden habilitar con los dos tercios, en una reunión que no contó con la presencia del peronismo ni de Convicción Federal.