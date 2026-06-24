Messi, el máximo goleador de la historia del Mundial, cumple 39 años

La celebración se da, por undécima vez, en el marco de una concentración de la Selección, a días de sumar un pergamino personal y tres de cerrar la fase grupos.

La celebración se da, por undécima vez, en el marco de una concentración de la Selección, a días de sumar un pergamino personal y tres de cerrar la fase grupos.

El astro argentino Lionel Messi cumple 39 años en medio de la concentración de la Selección Argentina por el Mundial 2026, su sexta Copa del Mundo y con varios pergaminos que fue ganando a lo largo de su carrera.

El festejo llega dos días después de un histórico encuentro ante Austria por la segunda fecha del grupo J, en el que se consolidó como el máximo goleador de la historia del Mundial, con 18 gritos, luego del hat-trick ante Argelia y el doblete ante Austria.

Por undécima vez en su vida, Lionel Andrés Messi cumple años en plena disputa de un certamen con la Selección: le ocurrió en los seis mundiales que jugó, además del certamen mundialista sub 20 de 2005, y en las últimas cinco Copas América.

El sábado, la Selección cierra la fase de grupos, ya clasificado a los 16avos, ante Jordania.