Senado: Bullrich responsabilizó al kirchnerismo por la caída de la sesión que buscaba interpelar a Adorni

La sesión en el Senado terminó sin quórum y desató una fuerte polémica entre oficialismo, kirchnerismo y PRO. Patricia Bullrich apuntó contra Unión por la Patria por no garantizar los números necesarios para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras desde el PRO cuestionaron a ambos bloques por el fracaso del debate.

La sesión en el Senado terminó sin quórum y desató una fuerte polémica entre oficialismo, kirchnerismo y PRO. Patricia Bullrich apuntó contra Unión por la Patria por no garantizar los números necesarios para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras desde el PRO cuestionaron a ambos bloques por el fracaso del debate.

La sesión convocada para este jueves en el Senado de la Nación se cayó por falta de quórum y frustró el intento de la oposición de impulsar una moción de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Tras el levantamiento del debate, la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, responsabilizó al kirchnerismo por no haber garantizado la presencia de sus legisladores.

“Los que venían con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Ellos deberían haber garantizado tratar el proyecto que querían tratar y hacer esa moción de censura. Evidentemente no se sentaron, no vinieron, no dieron quórum”, sostuvo Bullrich ante la prensa. La legisladora remarcó que el oficialismo no estaba dispuesto a facilitar una sesión que, según afirmó, tenía como objetivo “socavar al Gobierno”.

La polémica se profundizó debido a que la convocatoria original había sido realizada por el oficialismo para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la falta de quórum impidió incluso la apertura formal de la sesión. “Si ellos tenían el proyecto de interpelación y no dan quórum directamente, ¿por qué vamos a dar quórum nosotros?”, planteó Bullrich, quien además cargó contra el kirchnerismo al acusarlo de haber sido “el gobierno más corrupto de la historia”.

Por su parte, desde el PRO también expresaron su malestar por lo ocurrido en la Cámara Alta. El senador Martín Goerling Lara sostuvo que tanto La Libertad Avanza como el bloque peronista fueron responsables de la caída de la sesión. “Ninguno de los dos bloques dieron quórum”, afirmó, al tiempo que calificó la situación como “una tomada de pelo a toda la sociedad argentina”.

Goerling Lara consideró que existían mecanismos reglamentarios para discutir la interpelación a Adorni dentro del recinto y cuestionó la falta de voluntad política para avanzar con el debate. “Evidentemente no hubo la intención de sesionar para lograr la interpelación de Adorni. Los que no bajaron fueron La Libertad Avanza y el kirchnerismo”, aseguró.

Tras el fracaso de la convocatoria, el tratamiento del proyecto sobre propiedad privada quedó postergado para la próxima semana, mientras la disputa política por la situación de Adorni continúa escalando dentro del Senado.