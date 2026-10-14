El consumo privado cayó 1% en septiembre y acumula diez meses de retroceso

El consumo privado registró una caída interanual del 1% en septiembre y acumuló una contracción del 1,3% durante los primeros nueve meses de 2026. Aunque hubo una leve recuperación mensual, el gasto de los hogares continúa por debajo de los niveles del año pasado.

El consumo privado registró una caída interanual del 1% en septiembre y acumuló una contracción del 1,3% durante los primeros nueve meses de 2026. Aunque hubo una leve recuperación mensual, el gasto de los hogares continúa por debajo de los niveles del año pasado.

El consumo privado volvió a caer en septiembre y acumuló diez meses consecutivos de retrocesos interanuales, según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo. El indicador registró una baja del 1% respecto del mismo mes de 2025, mientras que la contracción acumulada entre enero y septiembre llegó al 1,3%.

Sin embargo, la medición desestacionalizada mostró una mejora del 0,5% frente a agosto, lo que interrumpió dos meses consecutivos de caídas mensuales. A pesar de este repunte, el resultado no alcanzó para recuperar el terreno perdido durante los meses anteriores.

El consumo masivo y el turismo, entre los sectores más afectados

El consumo masivo, que representa aproximadamente la mitad del gasto de los hogares relevado por el estudio, cayó un 3,2% interanual en septiembre y acumuló una baja del 3,1% en lo que va del año. Además, el promedio de los últimos tres meses registró una contracción del 4%.

Dentro del rubro alimentario, el consumo de carne porcina creció un 14,3% interanual en agosto y acumuló una mejora del 12% en 2026. En cambio, la carne vacuna cayó un 13,2% en el mismo período y sumó catorce retrocesos interanuales consecutivos. Por su parte, las ventas de combustibles descendieron un 3,3% en septiembre y acumularon una caída del 2% durante el año.

Los servicios de recreación y turismo también mostraron un desempeño negativo, con una baja interanual del 6,4% en septiembre. El sector acumuló una contracción del 2,2% desde enero y promedió una caída del 4,8% durante los últimos tres meses.

En gastronomía, las ventas reales en patios de comida de centros comerciales retrocedieron un 1,3% interanual y acumularon una merma del 5,1% en los primeros nueve meses del año. En tanto, los restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires habían registrado en agosto su sexta caída interanual consecutiva, con una disminución del 7,1%.

Los bienes durables mostraron una recuperación dispar

En contraste con la tendencia general, los bienes durables crecieron un 3,2% interanual en septiembre y acumularon una mejora del 0,4% en los primeros nueve meses de 2026. Sin embargo, el comportamiento varió según el producto: los patentamientos de automóviles cayeron un 12,6% interanual y sumaron seis meses consecutivos de retrocesos, mientras que los de motocicletas aumentaron un 7,1%.

Por último, los bienes semidurables, que representan el 11,8% del gasto de los hogares considerado en el informe, avanzaron un 4,3% interanual en septiembre y acumularon una suba del 2,6% en lo que va del año.

De esta manera, los datos de septiembre reflejan una recuperación mensual moderada, pero también una persistente debilidad del consumo privado en la comparación interanual. El consumo masivo, la carne vacuna, la gastronomía y los servicios de recreación y turismo se mantienen entre los segmentos más afectados, mientras que algunos bienes durables y semidurables muestran resultados positivos.