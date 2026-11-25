El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles y los días que restan de la semana. No se esperan lluvias. Sube la temperatura.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles y los días que restan de la semana. No se esperan lluvias. Sube la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles se presenta con cielo despejado en la zona sur del Conurbano, donde la temperatura máxima anunciada es de 29 grados. ¿Qué esperar para los días de la semana que restan?

El reporte indica que la temperatura se moverá entre los 15 y los 27 grados el jueves, jornada con cielo ligeramente nublado. A partir de allí, comienza a registrarse una suba de la marca térmica, en ambas puntas, y se configura una ola de calor.

El viernes, la temperatura se moverá entre los 19 y los 31 grados, mientras que el cielo se verá parcialmente nublado; sábado, 21 grados de mínima y 33 de máxima, con cielo ligeramente nublado; domingo, la temperatura irá de los 22 a los 34 grados, cielo parcialmente nublado.