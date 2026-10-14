Sigue la búsqueda del hombre que tuvo que dejar a Zoe

El refugio El Campito difundió una historia que conmueve y duele. Un jubilado dejó su perra Zoe en el predio porque ya no podía vivir con ella.

El refugio El Campito difundió una historia que conmueve y duele. Un jubilado dejó su perra Zoe en el predio porque ya no podía vivir con ella.

La dramática situación se registró hace ya algunos días y la búsqueda continúa, así como están intactas las ganas de ayudar al jubilado que tuvo que dejar a su perra Zoe en el refugio El Campito de Esteban Echeverría.

“No sabemos tu nombre pero queremos que sepas que no te juzgamos. Entendemos tu dolor y lo debe ser sentir que no hay opciones. No quisiéramos estar nunca en tu situación”, aseguró el refugio al hacer pública esta situación.

Un jubilado, que no puede afrontar el gasto de alquiler de su casa, dejó a Zoe en el predio de Echeverría con una nota desgarradora. “No la puedo tener ni mantener”, asegura el texto, que advierte que tuvo que mudarse a un monoambiente y la dueña no acepta animales.

Nació el 1 de enero de 2015 y lo acompañaba desde sus 45 días de vida. “Es hermosa y muy buena”, aclara el hombre, a quien están buscando desde entonces para darle una mano y conseguir una familia que la cuide cerca de su vivienda para que la pueda seguir viendo.

“Hay un aspecto que trasciende lo moral. Convivir con otra especie no puede convertirse en un pasaporte a tener que ir que vivir en la calle al buscar un alquiler. No hay daño en esa convivencia. Hay discriminación en esa prohibición”, advierte el refugio.