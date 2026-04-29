Prefectura Naval montó un gran operativo de búsqueda por dos pescadores que desaparecieron el domingo en Avellaneda.

Prefectura Naval montó un gran operativo de búsqueda por dos pescadores que desaparecieron el domingo en Avellaneda.

Intensa búsqueda de dos pescadores en Avellaneda. Los hombres fueron a pescar al Río de la Plata el domingo y se encuentran desaparecidos desde entonces.

Se trata de Alcides y José Luis Ledesma, de 47 y 45 años respectivamente. Ingresaron el domingo por la tarde al Río de la Plata a la altura de la localidad de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, y no regresaron.

Dejaron sus teléfonos en el auto antes de embarcarse en un bote, minutos antes de que se desataran fuertes ráfagas de viento que hicieron perder de vista.

Buscamos intensamente a dos pescadores desaparecidos en el Río de la Plata (en la zona Parque del Río de Sarandí).



Se encuentran desplegados tres guardacostas, un semirrígido, dos motos de agua y el avión PA-105, que rastrillan la zona de emergencia. pic.twitter.com/1B8SMCb1Oz — Prefectura Naval Argentina (@PrefecturaNaval) April 28, 2026

Las autoridades desplegaran un amplio operativo de búsqueda en la zona con rastrillaje por agua, aire y tierra, que incluye guardacostas, personal especializado y patrullas que recorren la ribera, con foco en distintos puntos de la costa bonaerense donde podrían haber sido desplazados por la corriente.

En este contexto, las autoridades manejan la hipótesis de que el bote haya sufrido una falla mecánica o haya sido arrastrado por las ráfagas, en medio de condiciones climáticas adversas.