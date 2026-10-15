Alerta amarilla por tormentas: Cuándo llegan las lluvias y qué precauciones tomar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la tarde de este jueves en la Ciudad de Buenos Aires. Se esperan tormentas de variada intensidad, posible caída de granizo pequeño y actividad eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la tarde de este jueves en la Ciudad de Buenos Aires. Se esperan tormentas de variada intensidad, posible caída de granizo pequeño y actividad eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires para este jueves 15 de octubre. El pronóstico anticipa chaparrones y tormentas de variada intensidad durante la tarde, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

Según el organismo, las precipitaciones podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo pequeño. Además, se esperan valores de lluvia acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Ante estas condiciones meteorológicas, el Gobierno difundió una serie de recomendaciones para prevenir inconvenientes. Entre ellas, pidió evitar la circulación por calles anegadas, retirar o asegurar objetos ubicados en balcones y ventanas, y sujetar elementos de obras en construcción que puedan ser desplazados por el viento.

También aconsejó no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua y evitar arrojar residuos en la vía pública para no obstruir los desagües pluviales. En ese sentido, recordaron que las bolsas de basura deben sacarse de domingo a viernes, entre las 20 y las 21.