Alerta amarilla por tormentas fuertes: qué zonas serán afectadas este domingo

Según informó el SMN, los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Según informó el SMN, los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este domingo 27 de septiembre. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

El alerta amarilla rige durante la jornada de este domingo y alcanza a distintos sectores del país, con tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Según informó el SMN, los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

De acuerdo con el organismo meteorológico, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían superar ese rango de manera puntual. La advertencia alcanza a sectores de la provincia de Buenos Aires y también a zonas de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, mientras que en otras regiones del país rigen alertas por lluvias.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar circular por zonas que puedan anegarse y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También se aconseja limpiar desagües y sumideros y, en caso de que ingrese agua a una vivienda, desconectar los artefactos eléctricos y cortar el suministro de energía.