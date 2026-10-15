Cine al aire libre en Adrogué y en un Castillo: Se agotaron las entradas de las primeras funciones

La propuesta cultural funciona en el castillo de la Asociación Nativos de Almirante Brown y fue impulsada por María Concepción, una vecina de zona sur. La próxima función será el viernes 30 de octubre, con la proyección de Coraline.

La propuesta cultural funciona en el castillo de la Asociación Nativos de Almirante Brown y fue impulsada por María Concepción, una vecina de zona sur. La próxima función será el viernes 30 de octubre, con la proyección de Coraline.

El cine al aire libre en Adrogué se convirtió en una nueva propuesta cultural para disfrutar de películas, la naturaleza y los encuentros en comunidad. La iniciativa funciona en el castillo de la Asociación Nativos de Almirante Brown, ubicado en Rosales 1521, y tuvo una gran respuesta del público: las entradas para las dos primeras funciones se agotaron.

Detrás del proyecto está María Concepción, diseñadora de indumentaria y vestuario, quien buscó transformar su pasión por el cine en una experiencia compartida. La propuesta nació de la idea de disfrutar de una película en un espacio abierto, lejos del ritmo acelerado de la rutina. La primera función tuvo una buena recepción y, ante la demanda, se agregó una segunda presentación de El joven manos de tijera, prevista para el viernes 16 de octubre, que también agotó sus localidades.

Una propuesta que combina cine y naturaleza

La elección del castillo no fue casual. María Concepción había conocido el lugar el año pasado, durante una producción fotográfica con prendas diseñadas por ella. Allí tomó contacto con Oscar Rincón, presidente de la Asociación Nativos de Almirante Brown, quien se interesó por su trabajo artístico y la invitó a realizar una exposición. Meses después, la impulsora le presentó su idea de organizar funciones de cine al aire libre y recibió su acompañamiento para concretarla.

La experiencia busca ir más allá de la proyección de una película: la intención es que los asistentes puedan disfrutar del patio, los sonidos de la naturaleza y un momento de tranquilidad. Además, cada encuentro incorpora a emprendedores locales. Durante el estreno participó un emprendimiento de pochoclos y se prevén nuevas propuestas para las próximas fechas. Luego de varios meses de preparación y pruebas, la respuesta del público alentó a los organizadores a continuar con el ciclo.

Cuándo es la próxima función de cine en Adrogué

La próxima función con entradas disponibles será el viernes 30 de octubre, a las 20.30, con la proyección de Coraline, en una propuesta que se suma a la previa de Halloween. La cita será en el castillo de la Asociación Nativos de Almirante Brown, ubicado en Rosales 1521, Adrogué.

Las entradas se solicitan por mensaje privado a la cuenta de Instagram @encuentros_de_ o a través de los teléfonos 11-2276-9555 y 11-5935-8777. María Concepción destacó el acompañamiento de Oscar Rincón y de la asociación por brindar el espacio y confiar en una iniciativa que busca consolidarse como un punto de encuentro cultural en la zona sur.