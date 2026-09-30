Protesta en Adrogué: Resisten el cambio de una escuela secundaria a una técnica

Protesta de estudiantes, padres y trabajadores de la escuela secundaria Nº 6 en Adrogué. "No borren nuestra historia", el reclamo.

Protesta de estudiantes, padres y trabajadores de la escuela secundaria Nº 6 en Adrogué. "No borren nuestra historia", el reclamo.

Estudiantes, padres y trabajadores de la Escuela de Educación Secundaria (EES) “Isla Soledad” Nº 6 de Malvinas Argentinas se manifestaron este miércoles en Adrogué por el cambio de la institución a una técnica. Acuden 750 estudiantes.

La comunidad de padres y trabajadores de la escuela ubicada en Retiro 1550 de Malvinas Argentinas se manifestaron hoy desde la plaza San Martín hasta el Nacional, por el centro de Adrogué.

Ezequiel, uno de los trabajadores, explicó a C5N que “va a pasar a ser una escuela técnica” y recordó que en 2017 sufrieron un episodio similar.

“Tenemos orientación en Educación Física, la primera en el distrito, y se va a cortar. Tenemos Sociales, Naturales y Economía. Nos dijeron que iban a terminar los chicos la escuela secundaria, pero no tenemos nada firmado“, planteó.

En ese sentido, valoró que “la oferta de la escuela Nº 6 es la que el barrio necesita”. “Los docentes y los trabajadores vamos a luchar por la escuela. Queremos que nos escuchen y nos den una respuesta”, apuntó.

Asimismo, Viviana, madre de un estudiante, lamentó que la notificación llegó por Whastapp, que detalla que “a partir de 2027 se dejan de recibir alumnos”. “No estamos en contra de la escuela técnica pero no a costa de nuestro edificio”, apuntó.

La institución, según informaron, cuenta con una matrícula de 750 estudiantes en tres turnos: mañana, tarde y vespertino. “Están quitando oportunidades, queremos que retrocedan con la medida que tomaron”, reclamó la mujer.

Bajo el lema “no borren nuestra historia”, decenas de personas se manifestaron este miércoles en Adrogué. “Desplegaron un importantísimo operativo de seguridad”, denunció un docente jubilado de la escuela.