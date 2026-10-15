Quinta Marcha Federal Universitaria: estudiantes, docentes y rectores se movilizan al Congreso

La movilización se realiza este jueves 15 de octubre para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas. El acto central está previsto para las 16 en Plaza Congreso.

La movilización se realiza este jueves 15 de octubre para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas. El acto central está previsto para las 16 en Plaza Congreso.

La quinta Marcha Federal Universitaria se lleva adelante este jueves 15 de octubre con una convocatoria de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y rectores de universidades nacionales, junto con gremios y organizaciones sociales. La concentración principal será frente al Congreso de la Nación, en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y de mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

Uno de los ejes centrales de la protesta es la diferencia entre los fondos previstos por el Gobierno nacional para 2027 y los que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Mientras el proyecto de Presupuesto contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, las autoridades universitarias sostienen que se necesitan alrededor de $11 billones para garantizar el funcionamiento, el pago de salarios y las actividades académicas y científicas.

Además, los gremios docentes y no docentes exigen una recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación, junto con la actualización de las becas estudiantiles. La movilización también busca visibilizar la situación del sistema científico nacional y reclamar que se cumpla la Ley 27.795, cuya aplicación continúa en el centro de la disputa entre el Gobierno, las universidades y la Justicia.

La jornada coincide con el debate parlamentario por el Presupuesto 2027 y con una sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para tratar distintas iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar, la emergencia en discapacidad y el DNU 70/2023. El acto central de la marcha está previsto para las 16 en Plaza Congreso, donde los distintos sectores de la comunidad educativa buscarán unificar sus reclamos en defensa de la universidad pública.