Nuevo viaje de Milei, esta vez a España

El presidente Javier Milei viajará esta noche a España, con el objetivo de respaldar a la derecha, de cara a las elecciones de fines de noviembre.

El presidente Javier Milei viajará esta noche a España, con el objetivo de respaldar a la derecha, de cara a las elecciones de fines de noviembre.

El presidente Javier Milei emprenderá este lunes un nuevo viaje, pero esta vez a España con el objetivo de respaldar a los referentes de la derecha, en la antesala de las elecciones generales anticipadas convocadas por el mandatario español, Pedro Sánchez, para el 29 de noviembre.

Milei partirá este lunes a las 23 rumbo a España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Aunque arribará el martes, sus actividades se iniciarán el miércoles.

El primer compromiso será en la jornada Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo a las 5:15, mientras que, a las 8, mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y luego disertará junto al economista en una conferencia prevista para el 21 de octubre en Madrid.

En tanto, a las 10 estará presente en la Fundación Disenso y, dos horas después, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Luego, a las 14, tendrá una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia y, finalmente, a las 16 tomará el vuelo presidencial de regreso a Argentina.

El objetivo político

El desembarco del mandatario argentino en Europa no es casual y se inscribe en su estrategia de impulsar el avance de la derecha a nivel internacional.

En la antesala de su partida, el Presidente se mostró junto a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil, quien enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del próximo 25 de octubre.

La misma apuesta atraviesa el vínculo con Donald Trump, a quien Milei respalda de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Regreso

La comitiva aterrizará en Buenos Aires el jueves 22 a las 8 y Milei retomará sus actividades al día siguiente con su participación en la cena anual de la Fundación Faro.