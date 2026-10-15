Milei defendió su modelo económico en Estados Unidos y anticipó un triunfo en las elecciones de 2027

Durante su exposición, realizada este jueves 15 de octubre en Washington D. C., el mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa una transición entre el modelo económico anterior y una nueva etapa.

Durante su exposición, realizada este jueves 15 de octubre en Washington D. C., el mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa una transición entre el modelo económico anterior y una nueva etapa.

El presidente Javier Milei disertó ante empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde destacó el ajuste fiscal, aseguró que está logrando controlar la inflación y afirmó que el oficialismo buscará ratificar su rumbo en las urnas el próximo año.

Durante su exposición, realizada este jueves 15 de octubre en Washington D. C., el mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa una transición entre el modelo económico anterior y una nueva etapa. En ese marco, aseguró que el 70% de los argentinos no quiere volver atrás y manifestó su confianza en que el Gobierno ratificará su gestión en las elecciones presidenciales de 2027.

En materia económica, Milei destacó el ajuste fiscal y afirmó que la inflación se ubica en torno al 30% interanual en los precios minoristas y al 20% en los mayoristas. Además, defendió las políticas de su administración y sostuvo que está logrando controlar la suba de precios.

La presentación se desarrolló en el marco de una nueva visita oficial a Estados Unidos, donde el Presidente recibió el reconocimiento “Campeón Global de la Libre Empresa” otorgado por la Cámara de Comercio estadounidense.

La agenda también contempla su participación en un encuentro sobre memoria del Holocausto y lucha contra el antisemitismo, antes de emprender el regreso a la Argentina.