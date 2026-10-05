Milei felicitó a Bolsonaro: “La libertad avanza en Brasil”

Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por imponerse en las elecciones de Brasil por el 47% de los votos.

Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por imponerse en las elecciones de Brasil por el 47% de los votos.

El presidente Javier Milei saludó a Flavio Bolsonaro, quien se impuso este domingo en la primera vuelta de las elecciones de Brasil. “Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula” le dijo.

El mandatario argentino sostuvo que “la libertad avanza en Brasil”. “Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, consideró, por otro lado.

“El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, expresó Milei.

Con más del 99% de los votos escrutados, Bolsonaro obtenía 47,11%, mientras Lula reunía 45,06%, según los datos difundidos al cierre de la jornada electoral. Así, se trasladó la definición presidencial al balotaje, que se realizará el próximo 25 de octubre.