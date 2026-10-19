Tras la derrota con Merlo, Talleres echó a Lucas Licht

El club le comunicó a Lucas Licht la finalización de su vínculo contractual como director técnico del primer equipo. Talleres tiene asegurada su plaza en el Reducido.

El club le comunicó a Lucas Licht la finalización de su vínculo contractual como director técnico del primer equipo. Talleres tiene asegurada su plaza en el Reducido.

El club Talleres echó al entrenador Lucas Licht, tras la derrota del fin de semana con Merlo. El Tallarín está clasificado para el Reducido de la Primera B.

“La Comisión Directiva le comunicó a Lucas Licht la finalización de su vínculo contractual como director técnico del primer equipo”, informó la institución de Remedios de Escalada.

El comunicado agrega: “Desde nuestra institución agradecemos a Lucas por su profesionalismo, compromiso y calidad humana durante su paso por el club. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”

El Tallarín perdió por 2 a 1 con Merlo en el encuentro válido por la Fecha 40 de la Primera B. Los dos cachetazos del rival llegaron en la primera parte (12 y 43), mientras que Matías Samaniego descontó a los 38 minutos del complemento

Talleres tiene asegurada su plaza en el Reducido y afronta el tramo final de la competencia con el único objetivo de terminar bien posicionado, ya que no tiene chances de llegar a pelear por la punta. Está cuarto con 68 puntos (producto de 19 triunfos, 11 empates y 10 derrotas).