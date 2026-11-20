Talleres, que cayó por 2 a 1 en el partido de ida, recibirá mañana a Real Pilar, en el Reducido por el segundo ascenso.

Talleres, que cayó por 2 a 1 en el partido de ida, recibirá mañana a Real Pilar, en el Reducido por el segundo ascenso.

Talleres, que viene de una derrota fuera de casa, recibirá mañana a Real Pilar, en el marco del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El encuentro se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada. Transmisión de LPF Play.

En el partido de ida de los cuartos de final del Reducido, el Tallarín cayó por 2 a 1 (Axel Arce fue el encargo del tanto).

También están en competencia Deportivo Armenio que enfrentará a Sportivo Italiano, Arsenal que se mide con Comunicaciones y Camioneros que protagonizará otro dueño con Villa Dálmine.