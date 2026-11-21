Talleres venció por 1 a 0 a Real Pilar y empató la serie. La definición fue por penales, el dueño de casa metió cuatro y festejó.

Talleres venció por 1 a 0 a Real Pilar y empató la serie. La definición fue por penales, el dueño de casa metió cuatro y festejó.

Talleres venció por penales a Real Pilar en el Estadio Pablo Comelli y consiguió una plaza en las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional. El dueño de casa se impuso por 1 a 0 en los 90 minutos y empató la serie, pero en los penales se impuso por 4 a 3.

La formación del dueño de casa: Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Maximiliano Rodríguez (Mateo Muñoz), Milton Cantero; Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Axel Arce (Luciano Zannier); Leonel Barrios (Eugenio Olivera), Fernando Enrique, Federico Martínez (Federico Versaci).

Talleres fue un poco más en la primera parte, pero lo cierto es que ninguno se animó a demasiado y se fueron al descanso sin cambios en el marcador, pero con la certeza de hacer las cosas diferente en la segunda mitad porque había mucho en juego.

En el complemento, llegaron los cambios. A los 24, Mateo Muñoz -recién ingresado- metió un centro que Nicolás Malvacio no desperdició, marcó el 1 a 0 parcial y empató la serie (en el partido de ida, Talleres había caído por 2 a 1).

La definición fue desde el tiro de los 12 pasos. Talleres metió los primeros cuatro penales y festejó porque Mauro Casoli se calzó la capa de héroe y atajo el primero y el quinto del rival. Así, Talleres se metió en las semifinales del Reducido por el ascenso a la Primera Nacional.