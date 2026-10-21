Incendio en una casa de Longchamps: hallaron muerto a un hombre

Un hombre fue hallado muerto, en un incendio de una vivienda de Longchamps, que también afectó a otras dos casas.

Un hombre fue hallado muerto, en un incendio de una vivienda de Longchamps, que también afectó a otras dos casas.

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) informaron sobre un incendio en una vivienda de la localidad de Longchamps y el hallazgo del cuerpo de un hombre. Testigos aseguran que se suicidó.

“Según testigos del lugar, un hombre se habría quitado la vida, luego de provocar un incendio que afecto a dos viviendas”, informaron las fuentes.

El siniestro se registró en Boulogne Sur Mer al 1100 de Longchamps. Trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Almirante Brown, con el apoyo de personal de Defensa Civil, de ambulancias municipal y policial de la jurisdicción.