Se trata de Nahuel Aguilar, quien había sufrido quemaduras en el 50% de su cuerpo. La explosión, seguida de incendio, se registró el domingo.

Se trata de Nahuel Aguilar, quien había sufrido quemaduras en el 50% de su cuerpo. La explosión, seguida de incendio, se registró el domingo.

Falleció Nahuel Aguilar, el hombre de 32 años que había resultado con más de la mitad de su cuerpo quemado en la explosión de Ezpeleta. Se registraron, en el marco del siniestro, otros seis heridos pero de menor consideración.

El hombre estaba internado en gravísimo estado en el hospital Isidoro G. Iriarte de Quilmes. El deceso fue confirmado esta mañana por el Municipio.

La explosión seguida de incendio ocurrió el domingo por la noche, en las inmediaciones del cruce de las calles Centenario y Bogotá, cuando se desarrollaba un espectáculo musical y se escuchó una detonación, por lo cual, se dio aviso a los Bomberos que arribaron minutos después.