Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) notificaron una serie de siniestros que se registraron durante el fin de semana largo en el distrito. Dos incendios, un choque y el rescate de un perro.
Por un lado, dos autos chocaron en Ministro Rivadavia. “Colisionaron de manera frontal en el cruce de la Avenida República Argentina y Bucetich, y cómo consecuencia dos personas resultaron lesionadas”, precisaron.
Los dos heridos fueron asistidos en el lugar y trasladados a un centro de salud local en ambulancias municipales.
Por otro lado, informaron el rescate de un perro. “La mascota intentaba atravesar la reja de una ventana y quedó atrapada entre los hierros”, señalaron.
Los dueños intentaron liberarla y al no lograrlo, solicitaron la ayuda de Bomberos Almirante Brown, quienes con el uso de herramientas neumáticas, pudieron sacarla. El hecho, ocurrió en un inmueble de las calles Carlos Diehl y Alfonsina Storni de Longchamps.
Asimismo, se incendió una vivienda en Burzaco. El fuego habría comenzado en una de las habitaciónes de la vivienda, ubicada en Monteverde y Montovani, provocando daños de consideración.
Finalmente, los Bomberos Almirante Brown intervinieron ante un incendio registrado en una garita de seguridad perteneciente a un barrio privado de Don Orione, que se encuentra en etapa de construcción.