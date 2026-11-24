Dos incendios, un choque y el rescate de un perro. Las intervenciones de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Dos incendios, un choque y el rescate de un perro. Las intervenciones de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) notificaron una serie de siniestros que se registraron durante el fin de semana largo en el distrito. Dos incendios, un choque y el rescate de un perro.

Por un lado, dos autos chocaron en Ministro Rivadavia. “Colisionaron de manera frontal en el cruce de la Avenida República Argentina y Bucetich, y cómo consecuencia dos personas resultaron lesionadas”, precisaron.

Los dos heridos fueron asistidos en el lugar y trasladados a un centro de salud local en ambulancias municipales.

Por otro lado, informaron el rescate de un perro. “La mascota intentaba atravesar la reja de una ventana y quedó atrapada entre los hierros”, señalaron.

Los dueños intentaron liberarla y al no lograrlo, solicitaron la ayuda de Bomberos Almirante Brown, quienes con el uso de herramientas neumáticas, pudieron sacarla. El hecho, ocurrió en un inmueble de las calles Carlos Diehl y Alfonsina Storni de Longchamps.

Asimismo, se incendió una vivienda en Burzaco. El fuego habría comenzado en una de las habitaciónes de la vivienda, ubicada en Monteverde y Montovani, provocando daños de consideración.

Finalmente, los Bomberos Almirante Brown intervinieron ante un incendio registrado en una garita de seguridad perteneciente a un barrio privado de Don Orione, que se encuentra en etapa de construcción.