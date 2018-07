Los estrenos de la semana

Re loca

Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos… Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.

TITULO: Re loca

ACTORES: Natalia Oreiro, Diego Torres.

DIRECTOR: Martino Zaidelis.

GENERO: Comedia .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años



Ant-Man y la avispa

Mientras Scott Lang intenta encontrar el equilibrio entre ser un superhéroe y padre, Hope van Dyne y el Dr Hank Pym le presentan una nueva misión que encontrará a Ant-Man peleando junto a The Wasp para descubrir secretos de sus pasados.

ACTORES: Paul Rudd, Evangeline Lilly.

DIRECTOR: Peyton Reed.

GENERO: Comic , Aventuras .

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años



12 horas para sobrevivir: el inicio

Precuela que se enfoca en los eventos que llevaron a que se realizara la primera Purga en los Estados Unidos. La purga es un eventu anual en el que durante 12 horas, todos los delitos son legales y todos los servicios (policía, bomberos y hospitales) se encuentran cerrados. El evento fue creado con la supuesta intención de brindarle a los ciudadanos una oportunidad de catarsis.

ACTORES: Luna Lauren Velez, Chyna Layne, Y’lan Noel.

DIRECTOR: Gerard McMurray.

GENERO: Terror , Ciencia Ficción .

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años con reservas



Invitación de boda

Un hombre de 60 años debe, segun la tradición palestina, entregar las invitaciones a la boda de su hija personalmente a cada uno de los invitados. Para lograrlo, precisará la ayuda de su hijo a quién no ve hace muchos años.

ACTORES: Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Tarik Kopty.

DIRECTOR: Annemarie Jacir.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Palestina, Francia.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años

El azote

Carlos Agustín Fuentes es un asistente social responsable de un Centro Asistencial para menores judicializados, ubicado en la Zona de El Alto, de la ciudad cordillerana de Bariloche. Emiliano es el compañero que intenta socavar el rol de Carlos a fin de ascender a su puesto. Carlos a su vez es abandonado por Analía, su pareja, quedando él solo a cargo de su madre inválida. El arribo de dos menores, Javier y Luis, pone en evidencia las grietas administrativas conduciendo al Centro Asistencial a una situación crítica cuya resolución no admite demoras.

ACTORES: Kiran Sharbis, Facundo Saenz Sañudo, Nadia Fleitas.

DIRECTOR: José Celestino Campusano.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años



Paisaje

Fines de los 90. Cuatro amigas adolescentes viajan a la Capital para ver una banda de rock. Alarmadas por la llegada de la policía, huyen del lugar dejando la mochila con sus pertenencias atrás. Perdidas en la ciudad, caminan a tientas, guiadas por su instinto, hacia la terminal para tomar el colectivo de regreso a casa. Una noche, un camino que las llevará hacia adentro, a enfrentar sus miedos, que las obligará a reinventar su amistad y las disparará hacia un futuro incierto.

ACTORES: Laura Grandinetti, Camila Rabinovich, Camila Vaccarini.

DIRECTOR: Jimena Blanco.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años



Pretty Guardian Sailor Moon: El Musical

Usagi Tsukino se despide de Mamoru Chiba cuando se va a la escuela en Estados Unidos. Cuando Usagi se despide, se desmaya y un grupo de súper ídolos llamado Las Tres Luces aparece para atrapar la caída.

GENERO: Musical .

ORIGEN: Japón.

CALIFICACION: Apta todo público



Miró, las huellas del olvido

En el norte de La Pampa existió un pueblo que hoy yace tapado por la soja. Su vida se cortó abruptamente en 1911, y casi nada sobrevivió de él en la memoria de los pobladores de la zona. Hace 4 años, un grupo de alumnos que realizaba un picnic frente a una estación de tren bandonada descubrió que algo brillaba en la llanura. Eran miles de fragmentos y removidos por el arado. Muchos pueblos pampeanos fueron desapareciendo a lo largo del siglo XX por motivos diferentes. Casi todos tienen algo en común: ya casi nadie los recuerda. Sobre las historias que sobrevuela este documental subyace una duda incómoda: tal vez sea falsa la idea de que siempre algo perdura en la memoria.

DIRECTOR: Franca González.

GENERO: Documental .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta todo público



Desde el otro lado del charco

Documental sobre la querella argentina contra los crímenes del franquismo. A través de sus testimonios recogeremos tanto sus historias personales y colectivas como el largo recorrido de su lucha por la verdad, la justicia y la reparación.

DIRECTOR: Carlos Suárez.

GENERO: Documental .

ORIGEN: España, Argentina.



La omisión

Paula, una joven de 23 años, emprende una intensa búsqueda laboral con el único propósito de ahorrar dinero. La falta de un trabajo, un hogar y un entorno afectivo estables acabarán convirtiendo esa búsqueda en un recorrido personal e introspectivo. Paula tendrá que lidiar con las duras condiciones de vida del sur, así como también con aspectos de su vida no resueltos, que se irán revelando de a poco. Ella sabe que está gritando, pero no puede escucharse a sí misma.

ACTORES: Sofía Brito, Lisandro Rodríguez.

DIRECTOR: Sebastián Schjaer.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años