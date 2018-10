Pidieron la detención de Pablo Moyano

El fiscal Sebastián Scalera pidió la detención de Pablo Moyano por asociación ilícita, y resta que el juez de la causa, Luis Silvio Carzoglio, titular del Juzgado de Garantía Nº 9 de Avellaneda decida si acepta la solicitud.

Moyano hijo se encuentra llegando a Singapur para participar de un Congreso de la Federación Internacional de Transporte (FIT), una entidad creada por el mítico Jimmy Hofa, según informó la agencia Télam.

Scalera es uno de los seis fiscales y jueces que investigan a Hugo y Pablo Moyano en causas vinculadas con el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito o supuestas irregularidades en el manejo de los fondos del sindicato de Camioneros, de la obra social o la mutual del gremio.

Los Moyano fueron imputados en la causa en que se investiga a una asociación ilícita, encabezada por el barrabrava de Independiente Pablo “Bebote” Álvarez, que habría defraudado en millones de pesos al club de Avellaneda. Es la misma causa en la que Álvarez, otros barras y el ex vicepresidente de Independiente, Noray Nakis están procesados y con prisión preventiva.

Una de las líneas de investigación es por el rol de la empresa Aconra Construcciones, cuya principal accionista es Valeria Salerno, hija de Liliana Zulet- pareja de Moyano-, quien maneja la obra social de los camioneros, Oschoca, y un conglomerado de empresas proveedoras del gremio. Aconra, es la constructora que se encargó de remodelar a nuevo el Sanatorio Antártida, propiedad del gremio y ubicado en el barrio de Caballito, que fue inaugurado el año pasado.

El descargo de Moyano

Pablo Moyano consideró este sábado que el pedido de detención en su contra es “una persecución política, mediática y judicial por parte del Gobierno” y adelantó que regresará al país desde Singapur entre el miércoles y el jueves de la semana próxima.

“Nos acusan en Independiente de que yo y Hugo (Moyano, su padre y presidente del club) recaudábamos la plata de los choripanes que se vendían en cada partido, de la venta de entradas, de cuánta plata se vendía por la venta de entradas”, añadió.

Y, consideró que “no tiene sentido el pedido de este señor Scalera, que es un payaso, es un instrumento de Patricia Bullrich (ministra de Seguridad), de (Elisa) Carrió (Coalición Cívica), que constantemente están presionando al juez (Luis) Carzoglio, al juez (Luis) Armella para que hagan eso”.

“Si tengo que ir en cana iré en cana. Yo ya lo dije hace siete meses atrás: sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila porque no firmé la reforma laboral, porque no firmé el 15 por ciento para los camioneros, no firmé el cambio de convenio a la baja para los camioneros; porque no le dimos bola a los mil millones de pesos que (Jorge) Triaca (secretario de Trabajo) nos puso de mula”, afirmó el dirigente gremial.