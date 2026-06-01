Victoria con autoridad para Talleres

Talleres venció con autoridad a Camioneros, por la Fecha 18 de la competencia de la Primera B. Se impuso por 4 a 1 en el Estadio Hugo Moyano.

Los goles fueron de Santino Maldonado (73´), dos de Pablo Cortizo (48´y 62´) y otro de Leonel Barrios (32´). Lautaro Jhonson y Isaias Ciavarelli vieron la tarjeta amarilla.

El Tallarín llegó al tercer puesto en la tabla con 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. En la próxima fecha recibe a Merlo (que ocupa la última plaza del Reducido).